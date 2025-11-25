Жена российского миллиардера отдохнула в крошечном бикини

Жена 49-летнего российского миллиардера Василия Клюкина модель Валерия Лазник родом из Луганска показала фото в крошечном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя возлюбленная предпринимателя снялась на пляже во время отдыха на Мальдивах, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов. Она предстала на размещенных кадрах в красном бикини, которое включало в себя топ с треугольными чашками и завязками на шее и обнажающие ягодицы трусы.

Также манекенщица надела черную бейсболку и солнцезащитные очки и распустила волосы.

