Устойчивое развитие: время поговорить о метане

В моде любят громкие тренды, но есть тема, которую бренды годами тихо обходили. Все привыкли обсуждать углерод, публиковать красивые отчёты об экологии и спорить о «зелёных» материалах. Но новый анализ, подготовленный Collective Fashion Justice вместе с учёными Cornell и NYU, показывает: главный сюрприз скрывается не в CO₂. Настоящая проблема — метан, газ, который разгоняет глобальное потепление куда быстрее.

© Just Talks

Метан действует как ускоренная версия CO₂. Он держится в атмосфере меньше, примерно двенадцать лет, но в этот короткий срок работает в десятки раз мощнее. Именно поэтому его сокращение может дать ощутимый эффект почти сразу. Если мы сокращаем метановые выбросы сейчас, температура падает быстрее. Если продолжаем смотреть только на углерод, результат придётся ждать поколениями.

Самое неприятное: львиная доля метана связана не с химическими фабриками, а с животноводством. И тут мода тоже замешана. Кожа, шерсть, кашемир — красивые, привычные материалы, которые на практике оказываются самыми «тяжёлыми». Их доля в общем объёме используемых тканей минимальна, но они формируют около трёх четвертей всей метановой нагрузки индустрии. Всё упирается в то, как устроено пищеварение коров и овец: эти животные выделяют метан постоянно, и он напрямую отражается на климате.

По оценкам исследователей, модная индустрия выбрасывает около 8,3 млн тонн метана в год. Более 150 стран подписали глобальное обязательство снизить такие выбросы на 30% к 2030-му. Но чтобы уложиться в сроки, брендам придётся бежать быстрее, чем они привыкли. На изменения всего пять лет, и времени на долгие дискуссии почти не осталось.

Учёные собрали данные по всему миру, перелопатили десятки тысяч публикаций и дополнили пробелы моделированием. Вывод получился очевидным: без корректной оценки метана бренды буквально не видят половину своей климатической картины. Поэтому CFJ готовит специальную программу, которая поможет компаниям считать метан отдельно и точнее.

Ключевой шаг — уменьшить использование материалов животного происхождения. Ставка на переработанную кожу и шерсть или на новые биоматериалы выглядит куда разумнее, чем попытки «оптимизировать» фермы. Технологии вроде кормления скота водорослями пока не работают так, как обещали, и создают новые проблемы. Ставка на регенеративное земледелие полезна, но она не убирает сам метановый эффект.

Около пятой части выбросов связаны не с сырьём, а с производством тканей, где фабрики всё ещё сидят на ископаемой энергии. Переход на ветер и солнце — обязательный пункт плана. В одиночку это сложно, но индустрия может двигаться быстрее, если бренды перестанут спасаться поодиночке и начнут инвестировать в реальные решения, а не в красивый PR.