Виктория Боня рассказала об интимном омоложении

Модель и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что делает интимное омоложение.

© Соцсети

Знаменитость предложила подписчикам задать интересующие их вопросы на личные темы. Некоторые поклонницы попросили Викторию Боню рассказать о лазерном интимном омоложении. Телеведущая заявила, что ходит на процедуру, которая затрагивает все части зоны, ежегодно.

«Обязательно раз в год! <...> И внутри, и снаружи», — поделилась модель.

27 августа 2024 года знаменитость рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

В июле этого года звезда сообщила, что увеличила себе губы. Телеведущая объяснила, что у нее была очень сильная асимметрия после пластики. Артистка объяснила, что хирург вставил ей импланты под глаза и в область носа. Она объяснила, что это сделано для предотвращения старения из-за истончения костной ткани.