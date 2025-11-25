Оксана Самойлова сфотографировалась в платье с внушительным декольте

Блогерша Оксана Самойлова показала фигуру в платье с откровенным декольте на фоне развода с рэпером Джиганом. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Оксана Самойлова сидела перед зеркалом в золотистом платье с глубоким декольте, которое было украшено пайетками. Блогерша также надела массивное ожерелье. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с темными тенями, стрелками и нюдовой помадой.

В октябре стало известно, что Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Блогерша подала соответствующее заявление в суд. После последнего заседания Самойлова показала журналистам, что не носит обручальное кольцо. Однако она не исключила возможности, что ее супруг «повзрослеет», и они смогут примириться. Бизнесвумен также призналась, что за ней никто не ухаживает, отношений она не хочет, а свободное время хочет впервые за многие годы посвятить себе и своим новым экстремальным увлечениям.

На днях Оксана Самойлова уехала с детьми в Суздаль на фоне развода с Джиганом. Бизнесвумен показала интерьер автодома и снялась в черном комбинезоне.