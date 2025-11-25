Ольга Серябкина выложила фото в «голом» топе

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина показала фигуру в «голом» топе. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ольга Серябкина позировала перед камерой в черном топе-сетке, под который надела лиф бикини в тон. Певица добавила к образу короткие шорты, солнцезащитные очки и босоножки. Поп-исполнительница предстала с уложенными волосами и макияжем с темной помадой. Знаменитость стояла на фоне автомобиля в Дубае.

На днях Ольга Серябкина опубликовала в личном блоге фото, где позировала в черном бикини, которое дополнила солнцезащитными очками в тон и кольцами. Певица была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. Поп-исполнительница слушала музыку в наушниках на пляже.