Ричард Гир в элегантном образе вышел в свет с красавицей-женой

Накануне американский актер Ричард Гир посетил светский вечер в Мадриде. Мероприятие было приурочено к премьерному показу короткометражного фильма его собственного производства. Легенда Голливуда появился на публике не один. Компанию ему составила любимая супруга Алехандра Сильва.

Несмотря на почтенный возраст, Ричард Гир выглядел невероятно элегантно и подтянуто. 76-летний актер для светского вечера выбрал классический темно-синий костюм, идеально севший по фигуре. Под его блейзером красовалась белоснежная рубашка без галстука. Стильным акцентом в образе артиста стали черные кроссовки, добавившие нотку современности.

Избранница звезды Алехандра нарядилась в черный смокинг с атласными элементами. Женщина визуально увеличила свой рост с помощью лаконичных туфель на ремешках. В качестве аксессуаров она предпочла сияющие серьги с бриллиантами.

Брак Ричарда Гира с Алехандрой Сильвой часто называют свидетельством того, что настоящая любовь не знает границ. Разница в возрасте супругов составляет аж 34 года. Она, впрочем, совсем не помешала им создать крепкую семью. В этом союзе Ричард Гир дважды стал отцом.