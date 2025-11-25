Известная супермодель снялась в бикини вместе с возлюбленным

Известная бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио в откровенном виде снялась с возлюбленным, дизайнером Баком Палмером. Публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

44-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в белых ультракоротких шортах и красном бикини с треугольными чашками.

© Соцсети

Ее избранник, в свою очередь, продемонстрировал голый торс в черных удлиненных шортах.

«Это было лето любви и эволюции», — подписал Палмер.

Ранее в ноябре известная 44-летняя супермодель снялась топлес. Алессандра Амбросио предстала в размещенном ролике в темных классических брюках с завышенной талией, прикрыв руками грудь.