Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на Мальдивах

Жена шоумена Гарика Харламова показала фигуру в купальнике. Актриса Катерина Харламова позировала в леопардовом монокини на Мальдивах и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка отдыхает без мужа. Юморист страдает аэрофобией. Юморист даже отказался лететь с возлюбленной в медовый месяц за границу, поэтому после свадьбы они совершили «автопробег по России».

Актриса недавно кардинально сменила имидж. Знаменитости сделали окрашивание, добавив ярких прядей, и выпрямили волосы. Поклонники Харламовой отметили, что ей идет новый образ.

Юморист начал встречаться с Катериной Ковальчук (в девичестве. — Газета.Ru) через месяц после официального расторжения брака с Кристиной Асмус. От звезды «Интернов» у шоумена есть дочь Анастасия. Харламов говорил подписчикам, что хотел растить ребенка в полной семье, чтобы девочка не повторила его опыт, и несколько лет это удерживало телеведущего от развода, но потом супруги поняли, что им лучше разойтись. Однако артисты не только не прекратили общение, но продолжили жить в одном доме, и только в апреле 2023 года Асмус сообщила о переезде.