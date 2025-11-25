Ирина Шейк появилась на обложке глянца в шелковом топе и облегающих джинсах

Супермодель Ирина Шейк показала фигуру в облегающих джинсах. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя Ирина Шейк и 23-летняя Мона Тугаард стали героинями нового выпуска французского журнала Vogue. Российская супермодель предстала на обложке в черном шелковом топе, который дополнила синими облегающими джинсами. Датская манекенщица позировала в расстегнутой рубашке и кожаной мини-юбке. Знаменитостям уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле. Автором съемки выступила фотограф Карин Бэкофф.

На прошлой неделе Ирина Шейк снялась для обложки THE FACE. Супермодель позировала в топе из ремней с золотыми пряжками. Манекенщица также примерила парик с челкой и сделала макияж с красной глянцевой помадой и угольно-черными стрелками.

До этого Ирина Шейк выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в белой шелковой комбинации, верх которой был украшен кружевом. Ирина Шейк также надела черные лаковые ботинки с шипами и кольца. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. Знаменитость была запечатлена на кровати.