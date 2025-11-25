Актриса Елена Старостина вышла в свет в платье с разрезом

Актриса и телеведущая Елена Старостина показала фигуру в платье с разрезом. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба KION.

61-летняя Елена Старостина посетила премьеру сериала «Тоннель» производства студии KIONFILM и кинокомпании Team Films совместно с телеканалом НТВ, которая прошла 24 ноября в московском киноцентре «Октябрь». Актриса выбрала для закрытого мероприятия темно-синее платье с разрезом и черные туфли на каблуках. Знаменитость позировала перед фотографами с уложенными волосами и макияжем с красной помадой.

Среди гостей также были Елизавета Боярская и Максим Матвеев, Станислав Дужников, Александр Раппопорт, Сергей Филин и Мария Прорвич, Елена Кулецкая и другие звезды. Сериал выйдет на KION 1 декабря, а позднее — в эфире НТВ.

В июне Елена Старостина стала гостьей премьеры сериала «Театральная зона», которая состоялась в Summer Cinema by KION. Актриса выбрала для закрытого мероприятия голубой костюм, состоящий из жакета и коротких шортов. Телеведущая также надела рубашку в тон, цепочку с кулоном и серьги. Знаменитость уложила волосы и сделала макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой.