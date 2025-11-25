Модель Наталья Водянова снялась в платье с глубоким декольте

Супермодель Наталья Водянова вышла на публику в платье с декольте. Фото и видео опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Наталья Водянова посетила гала-ужин, который прошел в рамках премии Fashion Trust Arabia в Дохе. Супермодель предпочла для светского мероприятия черное бархатное платье с глубоким декольте, украшенное элементами со стразами. Манекенщица дополнила образ массивным колье, клатчем в виде ежа и босоножками на каблуках. Звезде подиумов уложили волосы в небрежный пучок и сделали макияж.

На днях Наталья Водянова посетила церемонию вручения наград The ​​Fashion Trust Arabia. Супермодель надела медное макси-платье с корсетом, украшенном вышивкой и стразами, из кутюрной коллекции Christian Lacroix 1996 года. Манекенщица добавила к образу серьги, кольцо и серые туфли на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественных тонах.

В конце октября Наталья Водянова появилась на премии высокого ювелирного искусства в Монако. Супермодель позировала перед фотографами в золотом корсетном макси-платье Schiaparelli, которое было украшено пайетками.