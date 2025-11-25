Ксения Собчак показала кольца с конями почти за 6 млн рублей

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала кольца с конями стоимостью почти 6 млн рублей. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Собчак снялась в красном атласном платье, леопардовой шубе и черных туфлях на каблуках. Журналистка дополнила образ кольцами бренда Liza Borzaya из белого и желтого золота в форме коней. Одно изделие, украшенное бриллиантами, стоит 3,7 млн рублей, а второе — 2,2 млн рублей.

Телеведущая завершила наряд золотым колье в виде змеи, массивными серьгами, браслетами и сумкой. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж с коричневыми тенями, черными стрелками и нюдовой помадой.

«Я уже вовсю готовлюсь к «своему» году, хотя по китайскому гороскопу я петух. Но год-то мой! По праву ваших шуток, которые со мной всю жизнь. И, кстати, смотрю на себя в молодости — ну ведь красивая девка была (да и сейчас ничего-огого), а вы все «лошадь-лошадь»… несправедливо!» — написала под фото Собчак.

Несколько недель назад продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что журналистка и телеведущая Ксения Собчак берет не меньше, чем 10 миллионов рублей за корпоратив в новогоднюю ночь.

Дворцов отметил профессиональность и востребованность Собчак. Он заявил, что телеведущую заказывают высокопоставленные чиновники и весьма обеспеченные люди.