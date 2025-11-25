Возлюбленная Ди Каприо снялась в «голой» юбке и топе

Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти, показала фигуру в «голой» юбке. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Виттория Черетти предстала перед камерой в белом топе с кружевом, который сочетала с темной полупрозрачной юбкой с кожаным ремнем и короткой шубой. Модель добавила к образу очки и черные сумку. Манекенщица позировала с прямыми распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на балконе.

© Соцсети

1 ноября Виттория Черетти посетила 14-й ежегодный гала-вечер «Искусство и кино», который состоялся в Лос-Анджелесе. Модель выбрала для закрытого светского мероприятия золотое макси-платье с декольте до пупка, украшенное пайетками. Манекенщица также надела серьги, браслеты с бриллиантами и кольцо. Знаменитости собрали волосы в гладкий хвост с прядями у лица и сделали макияж.

До этого Виттория Черетти показала свой костюм на Хэллоуин. Модель предстала перед камерой в леопардовом топе с декольте и трусах с завышенной талией. Манекенщица также надела черный кардиган, сетчатые колготки, кожаные высокие сапоги на каблуках и шляпу.