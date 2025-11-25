Названы способы омоложения кожи рук в домашних и салонных условиях

С возрастом руки начинают чаще страдать от сухости и пигментации. Некоторые привычки способны преждевременно состарить кожу, как и неправильный уход. Об этом рассказало издание Lady.Pravda.Ru.

© Вести Подмосковья

К ошибкам, делающим руки старше, относится мытье горячей водой без последующего нанесения крема, использование агрессивной бытовой химии без перчаток, жесткие скрабы, отсутствие SPF, злоупотребление ароматизированными средствами.

В домашних условиях можно поработать над восстановлением барьера. Кремы с витаминами А и Е, масла, ночные маски выравнивают кожу рук за несколько дней, а легкий массаж усиливает микроциркуляцию. Отшелушивание лучше проводить не чаще раза в неделю, чтобы не нарушать защитный слой. Тем, у кого ощущается сухость после мытья рук, подойдут мягкие средства без агрессивных ПАВ.

В салонных условиях для восстановления хорошего состояния кожи рук проводятся легкие пилинги и процедуры с мягким радиоволновым воздействием. Тем, кому важны эстетические корректировки без инъекций, также предлагаются современные уходовые средства с эффектом оптического сглаживания.