Главные оттенки макияжа для глаз этой зимы

Зима традиционно меняет правила игры в макияже: свет становится холоднее, воздух прозрачнее, а сердце словно просит не просто аккуратных штрихов и выразительности, а настроения и глубины образа. В сезоне зимы акцент смещается на глаза — именно они становятся главным объектом для цвета, света и драматических нюансов. Визажист Любовь Брусницына рассказала об актуальных оттенках и направлениях в макияже глаз, которые будут звучать особенно красиво и стильно этой зимой.

Морозный металлик

Серебро, платина, холодный хром и ледяной перламутр выходят на первый план. Эти оттенки создают ощущение искрящегося инея на ресницах и веках, будто на коже — тонкий морозный узор.

«Особенно эффектно такие тени смотрятся на подвижном веке или во внутреннем уголке глаза, добавляя взгляду чистоту и таинственность. Это идеальный выбор для вечера, а в приглушенном варианте и для спокойного зимнего дня», — говорит эксперт.

Глубокий сапфир и темно-синий

Синий в этом сезоне перестает быть просто цветом вечеринки и становится символом головокружительной глубины — от насыщенного сапфира до оттенка ночного неба на морозе. Его можно использовать как подводку, мягкую растушевку вдоль линии роста ресниц или как вариант для полноценного смоки-макияжа. Такой цвет делает взгляд выразительным и загадочным, особенно в сочетании с холодной кожей и светлым хайлайтом.

Хвойный зеленый и изумруд

Темные зеленые оттенки словно отсылают к палитре зимнего леса, хвое и густым теням между деревьями. Они выглядят благородно, богато и чуть мистически.

«Хвойный зеленый прекрасно подчеркивает карие и зеленые глаза, а изумруд добавляет нотку театральности. Этот цвет хорош в мягкой растушевке или в качестве акцента на нижнем веке», — подчеркивает визажист.

Винные и ягодные оттенки

Бордовый, клюквенный, сливовый, оттенок спелой вишни. Эти цвета создают ощущение тепла посреди зимнего холода. Они делают взгляд чувственным и немного драматичным. Особенно красиво они смотрятся в монохромном макияже, где тени слегка перекликаются с оттенком губ или румян. Важно лишь сохранять баланс и легкость, чтобы макияж оставался утонченным.

Графит и дымчатые серые

Классические смоки в новом прочтении. Не черные, а именно графитовые, стальные, пепельные. Эти оттенки придают глубину и чистоту образу без тяжести. Они идеальны для минималистичного зимнего макияжа, когда хочется подчеркнуть глаза, но сохранить интеллигентность и сдержанность. В сочетании с плотно прокрашенными ресницами и чистой кожей такой макияж смотрится особенно дорого.