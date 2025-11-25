Главные модные тренды 2026 года

Основные тренды 2026 — это смелость и свобода. В моде будут преобладать ультракороткие юбки, платья-шорты, ремни с максимально широкими пряжками и брюки с предельно низкой посадкой. Какие еще фасоны, принты, цвета, аксессуары и украшения ворвутся в тренды нового года, рассказывает «Лента.ру».

Модные цвета

Яркие цвета

После продолжительного периода, когда преобладал тренд на спокойные тона и лаконичные сочетания оттенков, в 2026 году нас ждет настоящая феерия цвета и самые радужные сочетания. Одной из значимых тенденций наступающего года можно назвать колорблокинг — сочетание в одном образе нескольких насыщенных цветов.

В коллекциях весна-лето 2026 бренд Miu Miu предлагает комбинировать в одном образе фиолетовый и красный, желтый и оранжевый. Яркий пример Valentino — образ из желтой блузы, фиолетовой юбки, в качестве обуви — босоножки насыщенного розового оттенка.

Желтый и фиолетовый соединяет Balenciaga. Розовый, желтый и черный, а также желтый, красный и черный миксует бренд Loewe. Prada сочетает платье оттенка лайм и фиолетовые перчатки, а также миксует в одном образе мятный, желтый, нежно-розовый и оранжевый. Fendi делает ставку на изумрудно-зеленую юбку и ярко-розовый топ.

Отдельно можно выделить насыщенный оранжевый оттенок. Его можно увидеть в коллекциях Miu Miu и Loewe, а яркие монохромные образы в оранжевом цвете демонстрирует бренд Lacoste.

Монохромные образы представил и модный дом Fendi — в красном, бирюзовом, розовом, желтом цветах.

Естественные тона

«Адепты минимализма могут не переживать — базовая цветовая палитра с натуральными оттенками остается фундаментом для любого гардероба. В тренде дымчато-зеленый, приглушенно-синий, темно-коричневый и бордовый оттенки», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» стилист Ольга Таразевич.

«Белый, бежевый, синий, голубой, серый, коричневый, черный, молочный — нейтральные оттенки, которые хорошо сочетаются как вместе, так и с другими более яркими акцентами», — Ольга Таразевич, стилист.

Яркую одежду сложнее комбинировать, чем нейтральную, поэтому для создания разных образов ее потребуется больше. Если вы привыкли к базовым цветам, но хотите добавить что-то броское, лучше всего начать с аксессуаров, обуви или верхней одежды — это самый простой и доступный способ.

Модные принты в одежде

Клетка

В 2026 году в моде остается классический клетчатый принт. В коллекциях весна-лето 2026 бренд Coperni представил более размытый и неконтрастный вариант клетки — в топах и юбках. Victoria Beckham показала клетку в жакетах с однотонными платьями, а дизайнеры Acne Studios сделали ставку на топы-рубашки.

Цветочный принт

Флористические мотивы тоже в центре внимания. Например, модный дом Chloe платья с цветочными ярким принтом. Более лаконичный вариант в коллекции у Khaite — там дизайнеры выбрали темно-синюю однотонную рубашку и сделали на ней белую вышивку с цветами. Givenchy и вовсе решили использовать форму цветка в дизайне туфель, рассказала Ольга Таразевич.

Одним из главных трендов сезона можно назвать нечеткий, будто сфотографированный при длинной выдержке цветок. Подобный эффект можно увидеть в нарядах новой коллекции Proenza Schouler, Alainpaul и Patrick McDowell.

Полоска

Полосатый принт у большинства ассоциируется с морем и солнцем, именно поэтому этот рисунок будет главенствовать летом 2026 года. Стильный лук для города или курорта — полосатый топ и белые джинсы или длинное платье в цветную полоску.

По словам стилиста, Lacoste стилизовал в разноцветных полосках разного формата удлиненные футболки, а Loewe сделал с подобным принтом футуристичные платья в пол.

При этом использовать полоску можно и в нарядах на выход, как делает это Dries Van Noten. В данном случае золотистые вставки геометрических линий украшают розовую футболку. Дополняют образ золотистые туфли с тонкими ремешками и красная свободная юбка.

Анималистичный принт

Принт под питона, который был особенно актуален в 2025 году, останется в моде и в наступающем году. Сапоги со змеиной фактурой отлично сочетаются с юбками-карандаш и женственными силуэтами в новой коллекции Nina Ricci. Кроме того, с таким же принтом бренд представил и кожаные куртки, которые отлично стилизуются как с джинсами, так и с юбками.

Горох

Один из самых любимых принтов многих дизайнеров в сезоне весна-лето 2026 — это горох, чаще всего черный на белом фоне. Исключением стали Fendi и Dries Van Noten, которые добавили узору динамики, наложив горошины разного размера друг на друга и создав эффект мерцания.

Какие детали и фактуры будут в моде в 2026 году?

кружево;

ручная вязка;

перья;

пайетки;

шитье;

шелк;

атлас.

Одежда

Тренчи

Ключевая вещь сезона — тренч. Черный строгий плащ можно стилизовать с прямыми брюками и лодочками, как у бренда Alaia или выбрать более яркий вариант с объемными деталями как у Givenchy.

В целом, дизайнеры в новом сезоне делают ставку на гиперболизацию. Так, тренчи с преувеличенными плечами и объемными рукавами были представлены брендом The Attico и Saint Laurent.

«Если в вашем гардеробе уже есть отличный базовый тренч, то не покупайте новый и продолжайте его носить. Просто добавьте к нему трендовые аксессуары, чтобы освежить образ», — Ольга Таразевич, стилист.

Длина мини

Ярким трендом 2026 года будет длина мини, уверена стилист. В новых коллекциях уже были представлены короткие юбки, платья и микрошорты.

Chloe предлагает носить длину мини с открытой обувью на каблуке. Celine и Givenchy стилизует короткие платья и юбки с обувью на плоском ходу.

Каблук добавляет образу сексуальности, а плоский ход, наоборот, немного снижает этот эффект

Длина миди и макси

«В противовес модной короткой длине выступают сложные юбки в длине миди и макси с драпировками, перьями и бахромой. Подобные модели способны вывести на новый уровень даже самый простой образ с белой рубашкой или лаконичным топом нейтрального оттенка», — заверила Ольга Таращевич.

Например, у Alaia бальная юбка с ассиметричным разрезом хорошо сочетается с лаконичной кожаной курткой. Balenciaga выбирают экстравагантность, комбинируя желтую юбку с перьями и топом такого же цвета.

Узкие брюки

Узкие брюки — модная тенденция 2026 года. Бренд Coperni создал максимально зауженные штаны, больше напоминающие лосины, которые можно носить с оверсайз-рубашками или удлиненными жакетами. Особенно стильно такие образы будут смотреться на фигуре «песочные часы».

«Celine наравне с широкими и прямыми брюками показывает образы с узкими джинсами и брюками. Именно такое смешение фасонов в одной коллекции говорит нам о том, что мода многогранна. Каждый найдет то, что будет отражать его стиль», — комментирует Ольга Таразевич.

Кожа

Осенью всегда популярны кожаные вещи: куртки, жилеты, брюки и пальто. Если в прошлом году была мода на состаренную кожу, то сейчас в тренде классические гладкие модели. Это хорошо видно в коллекциях Boss, Bottega Veneta, Fendi и других брендов. Смело повторяйте подиумные образы — они отлично подходят для повседневной носки.

Бельевой стиль

Бельевой стиль не выходит из трендов уже несколько сезонов. Выражается он в том, что элементы нижнего белья, например, кружево, атлас, тонкие бретели используются в повседневной или вечерней одежде. При этом смысл не в том, чтобы выглядеть так, будто вы в нижнем белье, а в том, чтобы намеренно добавить в свой образ изящества и элегантности.

В новой коллекции весна-лето 2026 бельевой стиль можно было наблюдать в коллекциях многих дизайнеров. Например, Carven представили платья-комбинации, Givenchy — бра под пиджаком от Givenchy, а Lacoste показали выглядывающее из-под верхней одежды нижнее белье.

Пижамный стиль

В моде снова пижамные комплекты, и во многом это заслуга мужских показов. Например, Dolce & Gabbana устроили показ, который был похож на большую пижамную вечеринку. Эту же расслабленную эстетику они перенесли и в женские коллекции. В итоге сейчас можно найти огромное количество вещей — рубашек, брюк и даже халатов, — которые выглядят как уютная домашняя одежда, но при этом их можно носить и на улице.

Заниженная талия

На Неделе моды в Нью-Йорке заметили новую тенденцию — дизайнеры начали смещать линию талии на одежде ниже. Особенно хорошо это видно в коллекциях Prabal Gurung, Altuzarra и Calvin Klein, где пояс на платьях, пальто и тренчах стремится к уровню колен.

Такой прием с пропорциями легко повторить и в обычной жизни — просто сместите пояс на своей одежде чуть ниже

Бахрома

Лаконичная, элегантная бахрома повсюду — от платьев до сережек. Спортивные костюмы, ветровки продолжают работать на создание ярких и комфортных образов. Сочетание спортивных вещей с деловыми и нарядными предметами гардероба — не новая, но все еще актуальная тенденция.

Приталенные силуэты

В моде снова женственные силуэты — пальто с четкой формой и поясом, а также костюмы, и жакеты, которые подчеркивают талию можно увидеть в коллекциях Prabal Gurung, Givenchy, Loewe.

Кроп-топы

Короткие топы станут одним из главных трендов следующего сезона. В своих коллекциях их показали такие бренды, как Balenciaga, Chloé и Alaïa. Только в Париже за одну неделю моды представили больше 200 вариантов таких кроп-топов. При этом дизайнеры предлагают самые разные версии — от минималистичных до ярких, с геометрическими узорами или интересными фактурами.

Многослойность

Сейчас в моде многослойность — когда несколько вещей носят одновременно. Например, можно надеть две рубашки друг на друга, сочетать кружевную майку с рубашкой и пиджаком, или носить водолазку под рубашкой-поло. Такой прием помогает создавать интересные образы, не покупая много новой одежды.

Украшения

В 2026 году особенно модными становятся крупные украшения. Так, Chloe в одном образе удачно сочетает широкий браслет-манжету с крупными серьгами. Valentino делают ставку на длинные массивные серьги.

Дизайнеры Victoria Beckham пошли дальше и придумали носить чехол для очков на шнурке вместо кулона. Похожий прием был замечен и на показе Lacoste, только вместо чехлов там использовались кошельки.

Обувь

В центре внимания в 2026 году оказываются казаки, их в своей новой коллекции показал модный дом Celine. Дизайнеры стилизуют их с черным костюмом и лаконичным клатчем. Лейтмотивом новой коллекции Victoria Beckham стали остроносые ботинки, которые отлично сочетаются с женственными юбками и платьями.

В летнем сезоне актуальны будут невидимые сандалии из кожи с тонкими перемычками и лаконичная обувь на тонкой подошве — гибрид балеток и кед.

Женственные мюли с бантами от Givenchy прекрасно дополняют образы с женственными платьями. Отличная альтернатива каблукам — балетки в стиле Мэри Джейн, но с более широким ремешком, которые подойдут под любой наряд, отметила Ольга Таразевич.

Аксессуары

Сумки

По словам стилиста, в последнее время прослеживается тенденция на возвращение в моду сумок с цепочками. Например, бренд Chloe предлагает носить подобные модели на плече, а Givenchy — в руке, обвивая цепью запястье.

Кроме того, в моде кожаные сумки с перфорацией и объемные сумки в полоску, как у Tod’s или в стиле колорблок и с цветочными мотивами, как у Fendi.

Тренд на яркие цвета и цветы находит отражение и в аксессуарах

Ремни

Особое внимание в новом году заслуживают ремни. Их можно миксовать с юбками или брюками, как предлагают дизайнеры Chloe, или сочетать сразу несколько ремней в одном образе, как делает Celine.

Платки

Платок — еще один модный аксессуар, который поможет дополнить образ. Можно выбрать, например, модель с полосатым принтом, как Tod’s, и повязать его на шею или выбрать золотистый вариант, как у Celine. В тренде будут и кружевные накидки чем-то похожие на пуховые платки.