Женщина с самой большой афро-прической в мире раскрыла ее секрет

Американка Джессика Л. Мартинес, которую признали обладательницей самой большой афро-прически в мире, раскрыла ее секрет. Соответствующий комментарий публикует People.

Жительница Нью-Йорка, побившая мировой рекорд, призналась, что любит свои натуральные волосы.

«Для меня этот рекорд подтверждает, что что-то делает нас разными и уникальными, всегда нужно ценить. Это подтверждает то, что я всегда знала в глубине души: натуральные волосы — это не тренд, а образ жизни», — объяснила она.

По ее словам, она долго не принимала свою шевелюру и сравнивала себя с другими женщинами.

«В тот момент, когда я перестала сравнивать свои волосы с чужими, не цеплялась за чьи-то комментарии или взгляды, я обрела покой. Это изменило мои представления о красоте, уходе за собой и гигиене волос в целом», — рассказала собеседница издания.

