Наряд Мелании Трамп осмеяли в Сети

Наряд жены президента США Дональда Трампа фотомодели и дизайнера Мелании Трамп сравнили в Сети с больничным халатом. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

55-летняя знаменитость посетила штаб-квартиру главы страны в Вашингтоне, чтобы встретить рождественскую ель, которую доставили на конной повозке. Она предстала перед камерами в белом пальто бренда Dior ниже колена с укороченными рукавами и поясом. Также манекенщица надела красные кожаные перчатки и клетчатые туфли на шпильках Manolo Blahnik.

Читатели издания высказались о внешности супруги Трампа в комментариях.

«Извините, но, похоже, что на ней халат», «Как кимоно для дзюдо», «Больничный халат и резиновые перчатки», «Не лучший твой образ, Мелания... Забудь про перчатки», — заявили юзеры.

