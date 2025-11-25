Бейонсе восхитила фанатов внешним видом в откровенном гоночном костюме

Американская певица Бейонсе прибыла на Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе в откровенной гоночной форме и восхитила фанатов внешним видом. Соответствующие кадры и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя исполнительница вышла в свет в облегающем костюме Louis Vuitton, состоящем из брюк и куртки. При этом последнюю она расстегнула, демонстрируя глубокое декольте. Кроме того, звезда надела ботильоны на каблуках, а в руках она держала черный шлем.

Поклонники оценили образ знаменитости в комментариях под постом.

«Рок-звезда вошла в чат!», «Этому телу подходит все», «Оооооо, мы обожаем Concept QUEEN», «Посмотрел эти кадры уже 100 раз», — написали они.

Ранее в ноябре Бейонсе в надетом задом наперед платье пришла на день рождения Крис Дженнер. Исполнительница посетила вечеринку в облегающем черном мини.