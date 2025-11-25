Массаж лежа в постели: как убрать носогубки и подтянуть овал лица

Три​‍​‌‍​‍‌ точки на лице и три минуты времени помогут разгладить носогубки и подтянуть брыли. Этот легкий массаж, которым можно заниматься даже лежа в кровати, направлен на расслабление мышцы, поднимающей верхнюю губу и крыло носа, находящиеся в напряжении. Подробнее о нем рассказывают авторы канала Healthy.

© ГлагоL

Техника массажа состоит из трех движений. Сначала в течение 30-60 секунд массируют внутренние уголки глаз без нажима. Потом подушечками двух указательных пальцев находят точку примерно на 1 см выше крыльев носа и массируют ее 30-60 секунд. В конце разминают сам нос около крыльев круговыми движениями также 30-60 секунд.

Всего три минуты, процедура улучшает носовое дыхание и подходит для утра и вечера. Если у вас есть какие-либо проблемы или опасения, лучше сначала проконсультироваться с ​‍​‌‍​‍‌врачом.