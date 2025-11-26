Анастасия Решетова рассказала о своём подходе к уходу за собой и здоровому образу жизни. На премьере фильма «Два мира, одно желание». Модель подчеркнула, что поддержание красоты после 25 лет — это ежедневная работа, требующая комплексного подхода.

«Надо, чтоб тебя любили. Первое — высыпаться. Сон — это основа. Достаточное количество белка и витаминов в организме, полноценное питание. Сияющая кожа — это результат того, что внутри всё в порядке. Очень много факторов влияет на то, чтобы девушка после 25 выглядела хорошо. Это целая работа», — поделилась Решетова.

Звезда призналась, что ей есть о чём рассказывать на тему здоровья.