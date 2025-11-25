47-летняя актриса снялась в прозрачном платье для Vogue

Популярная американская и доминиканская актриса, танцовщица Зои Салдана в откровенном образе снялась для Vogue Mexico. Соответствующие кадры опубликованы на сайте издания.

47-летняя знаменитость предстала на размещенных снимках в белых стрингах и прозрачном платье, декорированном слоями ткани.

При этом звезда отказалась от обуви и бюстгальтера, демонстрируя оголенную грудь. Кроме того, стилисты распустили ей волосы, а визажисты нанесли макияж.

В августе популярная актриса станцевала в бикини на камеру. Зои Салдана в купальнике с цветочным принтом показала фигуру.