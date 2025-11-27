Рози Хантингтон-Уайтли вышла на публику в кожаном тренче

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, снялась в кожаном тренче в Лондоне. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

38-летняя Рози Хантингтон-Уайтли посетила вечеринку по случаю открытия рождественской елки авторства креативного директора Burberry Дэниела Ли. Для выхода на публику она предпочла бордовый кожаный плащ, брючный костюм и туфли в фирменную клетку. Волосы модель уложила мягкими прядями и сделала легкий макияж.

© Газета.Ru

Накануне Рози Хантингтон-Уайтли снялась в белом слитном купальнике с вырезом сбоку. Модель позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Снимок был сделан на вилле с видом на тропики.

В начале ноября возлюбленная актера Джейсона Стетхэма опубликовала фотографию, где позировала в черном мини-платье с длинными рукавами и разрезом. Модель добавила к своему наряду босоножки на каблуках, кожаный клатч, золотое ожерелье и серьги. Манекенщица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.