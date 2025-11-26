Бизнесвумен Ким Кардашьян показала образ с шубой и мюлями. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ким Кардашьян позировала в белой шубе, бежевых легинса и босоножках с голыми ногами. Волосы бизнесвумен уложила в пучок и сделала легкий макияж.

На днях Ким Кардашьян приняла участие в съемках новой коллекции собственного бренда Skims. На одном из кадров звезда реалити-шоу предстала в полупрозрачном облегающем платье-миди со змеиным принтом, под которое не стала надевать бюстгальтер. Модель дополнила его прозрачными босоножками на каблуках. Бизнесвумен уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж в естественном стиле.

До этого Ким Кардашьян посетила Армянскую церковь в Венеции. Она появилась на публике в черном вечернем платье с глубоким декольте, открытыми руками и покрытой головой. Образ дополнили туфли с острым мысом и солнцезащитные очки.