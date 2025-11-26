Фото экс-первой ракетки мира без бюстгальтера взорвали соцсети

Японская теннисистка Наоми Осака выложила фото в откровенном виде и взорвала соцсети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя экс-ракетка мира поделилась снимками с отдыха на Карибских островах. Так, знаменитость предстала перед камерой в ультракоротком платье, отказавшись при этом от бюстгальтера. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено сияющей аппликацией в виде бабочки и тонкими золотыми цепями на спине.

Кроме того, спортсменка позировала в босоножках на шпильках, украшенных объемными бутонами лилий. В качестве украшений она выбрала золотые кольца и распустила волосы.

Поклонники восхитились эффектным внешним видом знаменитости и принялись обсуждать его в комментариях под постом.

«Совершенная красота. Твоя уверенность сияет ярко как бриллиант», «Шикарная чемпионка», «Наоми, это ты?», «Вызывайте пожарных», «Великолепная», — высказывались они.

