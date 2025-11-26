Назван продукт, который поможет создать стойкий и натуральный макияж

База под макияж поможет добиться ровного тона и создать стойкий и натуральный макияж. Об этом Pravda.Ru рассказала дерматолог Екатерина Лебедева.

© Газета.Ru

Она пояснила, что этот продукт создаст на коже тонкую защитную пленку, выровняет рельеф, уменьшит видимость пор и обеспечит стойкость. Наносить его нужно после увлажняющего крема.

«База работает как фильтр между кожей и макияжем. Она защищает эпидермис и помогает тону распределяться равномерно, особенно если кожа склонна к сухости или пористости», — отметила Лебедева.

По ее словам, праймер с витаминами в составе также укрепит защитный барьер кожи.

Визажист «Золотого Яблока» Мария Андронова до этого рассказала «Газете.Ru», что девушкам с жирным типом кожи стоит использовать осенью легкий матирующий тональный крем с контролем блеска и высокой стойкостью. Тем, у кого сухая и чувствительная кожа, Андронова рекомендовала увлажняющие тональные средства с маслами, гиалуроновой кислотой с сатиновым или сияющим финишем. Она пояснила, что кремы убирают шелушения и возвращают коже комфорт.