51-летняя Кейт Мосс предстала перед камерой без штанов

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс снялась в откровенном виде для французского ювелирного бренда Messika. Соответствующие снимки публикует The Sun.

51-летняя манекенщица позировала в новой фотосессии в сияющем черном боди и сетчатых колготках, отказавшись при этом от штанов. Кроме того, ее запечатлели в остроносых лакированных туфлях и комплекте золотых украшений, который включал в себя серьги, двойное ожерелье и браслеты в виде цепи.

В то же время Мосс примерила шелковое облегающее платье с открытыми плечами, подобрав к нему массивное кольцо. Вдобавок знаменитость надела длинные серьги, несколько браслетов и длинную цепь с подвеской.

Ранее младшая сестра Кейт Мосс Лотти показала фигуру в откровенном виде. Модель запечатлела себя на камеру в леопардовом бикини, который состоял из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии.