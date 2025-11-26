Визажисты дали советы по использованию хайлайтера и пудры в макияже

Хайлайтер поможет придать лицу свежесть и подчеркнуть его черты, его нужно нанести только на выступающие участки — скулу, спинку носа, уголки глаз. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных визажистов.

Они уточнили, что средство может быть кремовым, жидким или сухим. Завершать макияж эксперты советуют рассыпчатой пудрой, она закрепит тон и уменьшит жирный блеск. Однако для зоны вокруг глаз ее нужно использовать точечно, чтобы не подчеркнуть морщины.

«Я всегда говорю клиенткам: матовость кожи зависит не только от пудры. Лично у меня тон ложится лучше, если в рационе меньше сахара и больше продуктов с антиоксидантами», — добавила нутрициолог Анна Гордеева.

Визажист «Золотого Яблока» Мария Андронова до этого рассказала «Газете.Ru», что девушкам с жирным типом кожи стоит использовать осенью легкий матирующий тональный крем с контролем блеска и высокой стойкостью. Тем, у кого сухая и чувствительная кожа, Андронова рекомендовала увлажняющие тональные средства с маслами, гиалуроновой кислотой с сатиновым или сияющим финишем. Она пояснила, что кремы убирают шелушения и возвращают коже комфорт.