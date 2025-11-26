Нюша снялась в полупрозрачном сияющем платье

Певица Нюша снялась в «голом» платье с декольте. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

35-летняя Нюша показала кадры со съемок клипа «Непогода». На одном из фото певица перестала перед камерой в полупрозрачном макси-платье с пайетками и вышивкой, под которое надела телесное боди. Поп-исполнительнице уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж в нюдовых тонах.

В конце октября Нюша в программе «Статус в Сети» на RU.TV. рассказала, что сходила на свидание после развода.

«Буквально вчера была на свидании. Особенно много рассказать не могу. Это был поход в кино, и это был ресторан, итальянский, со средиземноморской кухней — морепродукты, паста, очень вкусно», — поделилась артистка.

Певица добавила, что пока не собирается строить серьезные планы. Несмотря на это, она не исключает, что может выйти замуж во второй раз. По словам артистки, ей хотелось бы, чтобы ее свадьба прошла в оригинальном месте, куда были бы приглашены только ее близкие. Она также призналась, что ей нравится выкуп.

7 мая прошлого года Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым после семи лет брака. Знаменитость заверила, что между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание.