Хватит пять минут: как сделать быструю укладку перед работой или учебой

Знакомо чувство, когда утром нет ни одной свободной минуты, а волосы требует внимания? Рука сама тянется собрать их в хвост. Но аккуратную укладку можно сделать и быстро. Просто начните ее еще в душе.

© ГлагоL

Основа послушных волос в правильном мытье. Попробуйте технику двойного очищения: первый раз шампунь снимет основную грязь, а второй — насытит волосы полезными компонентами. Не пропускайте бальзам. Он увлажняет волосы, делая их гладкими. Обязательно используйте термозащиту, которая убережет их от горячего воздуха и придаст дополнительный блеск, поясняет канал «Модный завет».

После мытья сразу переходите к сушке. Чтобы укладка пережила даже самый долгий день, запомните два простых правила. Закончите укладку потоком холодного воздуха. Это закрепит форму и добавит сияния. Сушите волосы только по направлению от корней, это сделает их более останутся гладкими.

Для стойкого объема нанесите на корни немного текстурирующего спрея до начала укладки. Для фиксации используйте максимальный нагрев, для гладкости средний, а кончики обрабатывайте бережным режимом.