Кристина Орбакайте вышла в свет с сумкой за 521 тысячу рублей

Певица Кристина Орбакайте вышла на публику с сумкой стоимостью более 500 тысяч рублей. Артистка опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кристина Орбакайте появилась в ролике в черном топе в бельевом стиле, белой ветровке и плиссированной юбке. На плече у певицы висела оранжевая кожаная сумка Hermes, стоимость которой на сайте люксовых вещей Farfetch составляет $6,612 (около 521 009 рублей. — прим.ред.). Поп-исполнительница дополнила образ солнцезащитными очками, ожерельем, браслетами и кольцом. Знаменитость была запечатлена со своим мужем Михаилом Земцовым в Майами.

В апреле издание kp.ru рассказало, что гонорары Кристины Орбакайте упали почти в два раза на фоне эмиграции артистки из России. По информации журналистов, в 2024 году выступление знаменитость на частном мероприятии стоило $40 тыс. (примерно 3 152 000 рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»). Теперь исполнительница готова отыграть концерт за $20 тыс. (1,5 млн руб.).

Орбакайте уехала из России в США в начале 2024 года. Недавно латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику российской певице Кристине Орбакайте