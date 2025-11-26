42-летняя звезда «Универа» показала откровенное фото в купальнике

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала откровенное фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» предстала на размещенном кадре, стоя в бассейне с прозрачными стенами под открытым небом. Она позировала в черном слитном купальнике с глубоким П-образным декольте, обнажавшим часть груди.

Также знаменитость распустила волосы и дополнила образ браслетами с красными нитями на обеих руках.

Ранее в ноябре 47-летняя актриса Ирина Пегова похвасталась фигурой в кружевных шортах.