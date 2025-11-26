Жена Гарика Харламова снялась в купальнике

Супруга юмориста Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук, показала фигуру в купальнике. Артистка разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя Катерина Ковальчук улетела отдыхать на Мальдивы. В ролике актриса сбросила халат и в желтом слитном купальнике направилась к океану. Артистка с распущенными волосами стояла спиной к камере.

© Соцсети

В сентябре Катерина Ковальчук посетила премьеру сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», которая прошла в столице. Актриса выбрала для закрытого мероприятия черное макси-платье с вырезами и разрезом до бедра. Артистка добавила к наряду туфли на каблуках в тон и серьги. Знаменитости собрали волосы в гладкий хвост и сделали макияж в нюдовых тонах.

В мае 2024 года Харламов спровоцировал слухи о помолвке с Ковальчук. Телеведущий опубликовал видео, на котором показал возлюбленную с обручальным кольцом на безымянном пальце. Позже шоумен подтвердил, что сделал предложение артистке. В июне 2024 года стало известно, что пара официально зарегистрировала отношения, а в августе супруги сыграли свадьбу в поместье Agalarov Estate.