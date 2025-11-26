Эксперты раскрыли способы не попасться на фейковые вещи

Россиянам раскрыли способы не попасться на фейковые вещи. Комментарий от эксперта сервиса CDEK.Shopping попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь перед покупкой важно проверить статус продавца. Оригинальная продукция крупных брендов продается через официальные монобрендовые магазины, авторизованных ретейлеров и сертифицированные площадки, которые работают с брендами напрямую, отмечает собеседник издания.

Вторым важным аспектом является возможность отследить источник покупки.

«Покупатель должен понимать, у кого именно был куплен товар, где он был оплачен и несет ли продавец юридическую ответственность перед брендом», — пояснил специалист сервиса.

Эксперты обращают внимание на модели, в которых ответственность за оригинальность лежит на магазине-источнике. Это касается как покупок напрямую в официальных магазинах, так и заказов через сервисы, которые доставляют товар из таких магазинов за рубежом и не взаимодействуют с частными или неизвестными продавцами. В этих случаях подлинность определяется еще на этапе покупки у официального ретейлера.

В октябре россиянки купили люксовые вещи на популярной ресейл-платформе и получили подделки.