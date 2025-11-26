Папарацци подловили скандальную звезду «Эйфории» в откровенном наряде

Скандальная звезда «Эйфории» и актриса Сидни Суини была замечена на отдыхе с возлюбленным Скутером Брауном на островах Флорида-Кис. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци засняли 28-летнюю Сидни Суини в белом слитном купальнике с глубоким декольте и черных солнцезащитных очках. Актриса была запечатлена с распущенными волосами и без косметики. На одном из кадров знаменитость сидела в бассейне с 44-летним Скутером Брауном.

В начале ноября Сидни Суини заметили за ужином с друзьями в ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. После встречи актриса села в автомобиль, проехала несколько кварталов и пересела в машину своего экс-жениха Джонатана Давино. Источник издания TMZ рассказал, что между бывшими влюбленными произошла ссора. Собеседник таблоида утверждает, что в какой-то момент актриса закричала:

«Я вам не верю. Пожалуйста, уйдите, оставьте меня в покое».

В конце июля Сидни Суини оказалась в центре скандала — ее раскритиковали за «нацистскую пропаганду» из-за участия в рекламной кампании бренда American Eagle. Поводом стал слоган коллекции «У Сидни Суини отличные джинсы», который в английской версии звучит как игра слов: great jeans / great genes («отличные джинсы» / «отличные гены»).