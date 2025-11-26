Стилист назвал главный аксессуар 2026 года

Российский стилист Владислав Лисовец назвал главный аксессуар 2026 года. Соответствующая информация появилась на его официальном сайте.

По словам эксперта, в следующем году наиболее актуальными окажутся ремни различного размера и фактуры. Из предмета для поддержки брюк они превратятся в яркую деталь образа, с помощью которой также можно зрительно изменить пропорции фигуры, отметил спикер.

При этом специалист посоветовал носить нарочито широкие ремни или несколько узких одновременно.

«Ремень можно добавить прямо на верхнюю одежду, причем любую, а можно на мини-юбку, решать только вам», — указал автор поста.

