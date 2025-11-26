«Можно найти на Садоводе». Одежду бренда Вали Карнавал раскритиковали в Сети

Одежду нового бренда российской блогерши и певицы Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) Karnity раскритиковали в сети фразой «можно найти на "Садоводе"». Соответствующее видео появилось на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах нанятые исполнительницей манекенщицы предстали в облегающих топах и шортах различных цветов.

«Наши "ангелы" Karnity. А для нас Karnity — это вы», — гласила подпись к ролику.

Зрители высказались о продемонстрированных нарядах в комментариях.

«Тут смиксовали все: и Victoria’s Secret, и Skims, — никакой индивидуальности», «Может, пора что-то свое придумать?», «Такие вещи уже можно найти на "Садоводе" (крупный рынок в Москве прим. «Ленты.ру») в разделе basic», «Неужели нет идей новых? Зачем это белье? Что в нем? Обычное, никакое», — возмутились юзеры.

Ранее в ноябре Валю Карнавал обругали в сети за скандальные высказывания о корсете.