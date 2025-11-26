Дизайнер Цигаль посоветовала выбрать сверкающий наряд на Новый год

RT на русском

Российский дизайнер Мария Цигаль рекомендовала выбрать сверкающий наряд на Новый год.

Дизайнер рассказала, какой наряд выбрать на Новый год
В беседе с НСН эксперт отметила, что в настоящее время в моде осознанное потребление.

«Кроме того, нужно надевать как можно больше всего блестящего и сверкающего, чтобы привлечь богатство и яркие эмоции», — сказала Цигаль.

По словам специалиста, классическими новогодними расцветками являются красный и зелёный.

