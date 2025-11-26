Дизайнер рассказала, какой наряд выбрать на Новый год

Российский дизайнер Мария Цигаль рекомендовала выбрать сверкающий наряд на Новый год.

В беседе с НСН эксперт отметила, что в настоящее время в моде осознанное потребление.

«Кроме того, нужно надевать как можно больше всего блестящего и сверкающего, чтобы привлечь богатство и яркие эмоции», — сказала Цигаль.

По словам специалиста, классическими новогодними расцветками являются красный и зелёный.

