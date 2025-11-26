Внучка Софии Ротару снялась топлес

Внучка Софии Ротару София Евдокименко обновила соцсети новым кадром. Ныне 24‑летняя сетевая знаменитость путешествует по Стране восходящего солнца вместе с матерью Светланой и братом Анатолием. На опубликованном фото в запрещённой соцсети София позирует на кровати в полуспущенном халате.

© Super.ru

Фотография была сделана перед ужином, на который собиралась внучка звёздной певицы. На снимке София, сидя вполоборота к камере, наводит красоту в одном из домов с характерным традиционным японским интерьером. Как рассказала сама девушка, семья остановилась в Киото.

«Халаты должны стать приемлемой одеждой для ужина», — пошутила София.

© Соцсети

Внучка Ротару несколько лет прожила в Штатах : там она строила карьеру модели и пробовала себя в качестве музыкальной исполнительницы. В Америке Евдокименко встречалась с IT‑предпринимателем Денисом Ждановым. Однако позднее она сообщила, что встретила другого . Имя своего избранника София не раскрывала. Лишь в мае 2024 года стало известно, что им оказался Макс Лернер — наследник одной из богатейших семей США.