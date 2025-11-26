Жена Джастина Бибера призналась в воровстве его одежды

Жена канадского певца Джастина Бибера модель Хейли Бибер призналась в воровстве его одежды. Соответствующее интервью публикует журнал GQ на YouTube-канале.

29-летняя манекенщица рассказала, что она и ее муж любят носить одежду друг друга.

«Я ворую у него спортивные свитеры и футболки. Это такие типичные вещи, которые можно украсть у парня или мужа», — с иронией сказала знаменитость.

Ранее сообщалось, что Хейли Бибер появилась на публике в откровенном образе. Модель посетила красную дорожку премии «Человек года», которая была организована мужским журналом GQ, в прозрачном платье. При этом папарацци заметили, как из-под него торчали стринги с эмблемой люксового бренда Gucci.