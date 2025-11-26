Новый ботокс или бред: что будет, если натирать кожу банановой кожурой

В сети завирусились ролики, где женщины, желающие омолодить кожу без применения ботокса, натирают лицо банановой кожурой. Имеет ли тренд научное обоснование, пишет портал «Доктор Питер».

Ажиотаж вокруг фрукта возник из-за антиоксидантов, которые содержатся в его кожуре. Они действительно помогают защищать кожу от воздействия солнечных лучей и загрязнений окружающей среды, но применение может быть более эффективным.

«Антиоксиданты содержатся и в чернике, и в зелёном чае, и в какао. Однако, даже если натираться всем этим ежедневно, эффект будет значительно более скромным, чем от использования сыворотки с витамином С», — пояснил дерматолог Кливлендской клиники Тейлор Баллок.

Канадский косметолог Гита Ядав заявила, что кожура банана не идёт ни в какое сравнение с инъекциями ботокса. Они гораздо лучше справляются с морщинами, тёмными кругами и воспалениями.