Идеальное лицо к 31 декабря: beauty-график от косметолога
Все меньше времени остается для главной ночи в году, но быть на празднике особенно привлекательной хочется любой женщине. Возможно ли кардинально преобразиться за считанные дни или это сказка? Анастасия Разбежкина — врач-дерматовенеролог, врач-косметолог, международный эксперт-преподаватель инъекционного и нитевого направления, лицензированный специалист в Дубае рассказала нам о процедурах, которые вернут коже свежесть, сияние и здоровый внешний вид.
Безопасное и комфортное омоложение
«Чудеса бывают не только в сказках, но и в кабинете косметолога. Сегодня индустрия красоты предлагает широкий спектр решений, позволяющих кардинально изменить облик за короткий срок», — говорит эксперт.
Врач-косметолог советует обратить внимание на следующие процедуры:
Безоперационный лифтинг. Процедуры на аппаратах, использующих ультразвук или световую энергию, мягко подтягивают кожу, формируя четкие контуры лица и возвращая утраченный объем.
Глубокая гидратация. Специальные аппараты вводят гиалуроновую кислоту глубоко в ткани, насыщая клетки влагой и делая кожу гладкой и молодой.
По словам эксперта, обе техники гарантируют быстрый эффект, а при повторении обеспечивают устойчивый результат, сравнимый с действием пластической хирургии.
Выбор лучших инъекций
Инъекционная косметология стремительно развивается. С помощью филлеров и ботулинотерапии можно смоделировать овал лица, уменьшить заломы и морщины, исправить недостатки кожи. Готовясь к встрече Нового года, Анастасия советует попробовать следующие методики:
Ботулинотерапия. Препараты ботулотоксина прекрасно работают с динамическими морщинами и предотвращают появление новых заломов.
Контурная пластика. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты создают выразительные скулы, подчеркивают линию подбородка и сглаживают носогубные складки.
Биоревитализация. Глубоко увлажняет и укрепляет кожу, заполняя пространство межклеточного матрикса молекулами воды, придает ей здоровый блеск и сияние.
Врач-косметолог проведет диагностику вашей кожи и подскажет, какая стратегия будет наиболее эффективной.
Поддерживаем результат дома
Дополнить профессиональный уход можно домашними средствами, которые помогут закрепить успех и продлить результат ваших усилий:
Легкие фруктовые кислоты. Маски и скрабы с такими компонентами бережно очистят кожу, удаляя омертвевшие клетки и освежая цвет лица.
Увлажняющие кремы и сыворотки. Продукты с гиалуроновой кислотой, алоэ вера и витаминами позволят предотвратить обезвоженность и восстановить природный баланс влаги.
Средства с кофеином. Гели и кремы с кофеином эффективно снимают отечность, придают коже приятный оттенок и тонизируют кожу.
«Регулярный домашний уход поможет вам долго сохранять привлекательное состояние кожи, чувствовать себя уверенными и красивыми не только в праздник, но и после него», — подчеркивает эксперт.
Beauty-график до Нового Года
Предложенный нашим экспертом beauty-график разработан специально для тех, кто желает максимально эффективно и безопасно подготовиться к предстоящему важному событию:
1. Шаг первый (за полтора месяца):
Основная задача: начать работу над восстановлением структуры кожи и коррекцией возрастных изменений.
Рекомендуемые процедуры: безоперационный SMAS-лифтинг или серия процедур глубокой гидратации (Dermadrop). Если нет дефицита увлажнения, то подойдет векторный лифтинг коллагенстимулирующими препаратами — полимолочной кислотой или гидроксиапатитом кальция.
2. Шаг второй (за месяц):
Основная задача: создание четких очертаний лица и коррекция отдельных зон.
Рекомендуемые процедуры: проведение контурной пластики с использованием филлеров на основе гиалуроновой кислоты.
3. Шаг третий (за три-четыре недели):
Основная задача: усиление полученных результатов, повышение уровня влажности и укрепление кожного покрова.
Рекомендуемые процедуры: биоревитализация для повышения защитных свойств кожи и улучшения общего состояния.
4. Шаг четвертый (за одну-две недели):
Основная задача: финальная подготовка, осветление и коррекция незначительных дефектов.
Рекомендуемые процедуры: легкая процедура химического пилинга, удаление пигментных пятен и мелкая шлифовка кожи.
5. Заключительный этап (день мероприятия):
Финальная подготовка кожи: легкая успокаивающая маска или патчи для области вокруг глаз, чтобы снять возможную утреннюю отечность и выровнять тон.
Защитный уход: нанесение качественного крема с высоким SPF и барьерной формулой, чтобы сохранить кожу ровной и увлажненной в течение дня.
Финиш: использование праймера или увлажняющей сыворотки с эффектом «soft focus», которые обеспечат гладкое покрытие и стойкость макияжа без утяжеления.
«Подготовка кожи к новогодним мероприятиям требует не чудес, а грамотной стратегии и понимания возможностей современной косметологии. Чтобы получить заметный, но при этом безопасный результат в ограниченные сроки, важно учитывать физиологию кожи, выбирать проверенные бьюти-методы и планировать процедуры заранее», — заключает эксперт.