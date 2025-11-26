Все дело в шляпе: самые модные головные уборы зимы 2025/26

Головной убор окончательно вышел далеко за рамки утилитарной необходимости и благополучно превратился в полноценное модное заявление. Теперь это не просто защита от холода, а финальный штрих образа, отражающий характер и настроение. Формы становятся выразительнее, материалы — сложнее, а отношение к деталям — почти ювелирное в своей точности. Стилист Маша Ведерникова рассказала о главных стилевых направлениях, которые будут задавать тон в холодное время года.

Берет как интеллектуальный акцент

Он возвращается в моду не как романтическое или ретро-клише, а как знак уверенной и продуманной эстетики. Актуальны мягкие, объемные формы из шерсти, кашемира и плотного трикотажа.

«Цвета — от глубокого черного и графита до винного, хвойного и оттенков кофе с молоком. Носится не по центру, а слегка смещенным, как будто небрежно, но на самом деле очень выверенно. Идеально дополняет строгие пальто, твидовые жакеты и лаконичные образы в эстетике парижской сдержанности, а еще он может быть выполнен из той же ткани, что и пальто или костюм», — говорит эксперт по моде.

Кепка из зимних тканей

Классическая кепка переживает трансформацию: вельвет, фетр, утепленная шерсть, кожа, эко-кожа. Это версия для холодного города, где нужно выглядеть собранно, но не слишком формально. Она отлично вписывается в образы с объемными шарфами, длинными пальто, куртками-оверсайз и грубой обувью. Такой головной убор добавляет образу дерзкую ноту и некоторую строгость разом.

Объемная вязаная шапка

Массивная вязка, мягкая текстура, ощущение уюта — один из ключевых визуальных кодов сезона.

«Особенно актуальны модели слегка увеличенного объема, которые не облегают голову, а создают мягкую форму. Шапки-бини хорошо сочетаются с длинными шарфами, пуховиками, дубленками и даже с классическими пальто. Это тот самый случай, когда практичность становится модной эстетикой», — подчеркивает стилист.

Балаклавы и гибридные формы

Необычные, немного футуристичные формы продолжают набирать популярность. Балаклавы, шарфы-капюшоны, шапки с длинными «ушами» или интегрированными воротниками — все то, что будто превращает человека в героя современной городской мифологии, весьма стильной притом. Эти модели выглядят эффектно и очень хорошо защищают, особенно в ветреную и морозную погоду. Лучше всего работают в монохромных образах: черный, молочный, серый, графит.

Меховые объемные шапки как главный акцент сезона

Они стали настоящим символом зимы 2025/26. Причем речь не только о классических ушанках. В тренде — кубанки, высокие меховые «таблетки», «пирожки» и округлые формы в духе ретро. Используются как натуральные, так и качественные эко-материалы в оттенках молока, шоколада, карамели, графита и глубокого черного. Такая шапка сама по себе делает образ сложным и дорогим и требует лишь минималистичного сопровождения в одежде. Особенно эффектно она смотрится с длинными пальто прямого кроя, шубами из любого вида меха, кожей и лаконичными сапогами.