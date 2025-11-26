Раскрыта стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой

Раскрыта стоимость роскошного наряда российской блогерши и предпринимательницы Оксаны Самойловой. Соответствующий пост публикует Telegram-канал «Звездач».

Редакторы издания обратили внимание на образ бизнесвумен, который состоял из черного боди асимметричного кроя за 370 тысяч рублей, ботфортов за 120 тысяч рублей и солнцезащитных очков за 53,4 тысячи рублей. Кроме того, внешний вид знаменитости дополнила сумка в тон образу, которая оценивается в 255 тысяч рублей и серьги за 40,5 тысячи рублей.

Общая стоимость упомянутый изделий составила 838 тысячи рублей.

Ранее в ноябре Оксана Самойлова расстегнула надетую на голое тело куртку перед камерой. Инфлюэнсерша предстала перед камерой в черных кожаных микрошортах.