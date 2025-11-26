Как ранняя седина может быть связана со здоровьем кожи

На сегодняшний день седина уже не является исключительно признаком возраста. В некоторых случаях раннее появление седых волос связано не только с генетикой, но и с состоянием кожи. Об этом рассказало издание Lady.Pravda.Ru.

© Вести Подмосковья

К обесцвечиванию волос раньше времени приводит хронический стресс, сухость кожи головы, различные воспалительные процессы, гормональные скачки. Эти факторы воздействуют на меланоциты. Тот же механизм ускоренного старения наблюдается в тональных переходах на коже - седина неотделима от общего здоровья кожи. Жесткие шампуни, неудачные окрашивания и постоянное обезвоживание организма тоже влияют на скорость появления седых волос.

Дерматологи также рекомендуют внимательнее отслеживать здоровье кожи, если седина начала появляться рано. Кожа и волосы подвержены общим факторам старения, в том числе воздействию солнца, токсинов, хронического воспаления.

Чтобы замедлить развитие седины, специалисты рекомендуют использовать средства с SPF для кожи головы, включить антиоксиданты в уход и питание, отказаться от агрессивных окрашиваний, мыть голову мягкими шампунями, поддерживать барьер кожи головы и постараться управлять своим стрессом.