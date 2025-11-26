Актриса Кейт Хадсон выложила фото в нижнем белье

Голливудская актриса Кейт Хадсон продемонстрировала фигуру в белье. Знаменитость разместила фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

46-летняя Кейт Хадсон показала кадры, сделанные во время подготовки к премьере фильма «Песня звучит печально», в котором исполнила одну из главных ролей. На одном из фото актриса предстала в черном бюстгальтере, телесных трусах и колготках. Артистка стояла перед зеркалом с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и коричневой помадой.

© Соцсети

23 ноября Кейт Хадсон стала гостьей премьеры фильма «Песня звучит печально» в кинозале Le Grand Rex в Париже. Актриса появилась в сопровождении своего коллеги по ленте Хью Джекмана. Артистка позировала перед фотографами в атласном корсетном миди-платье с декольте, капроновых колготках и туфлях на каблуках.

До этого Кейт Хадсон появилась на мероприятии, организованном Warner Bros. Television Group в преддверии церемонии вручения премии «Эмми». Актриса предстала на красной дорожке в желтом силуэтном макси-платье с декольте, белых туфлях на каблуках и серьгах. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж. В похожем образе Кейт Хадсон снялась в фильме «Как отделаться от парня за 10 дней» в 2003 году.