Кристина Орбакайте вышла с сумкой стоимостью более полумиллиона рублей

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте прогулялась по улице Майами с аксессуаром стоимостью более полумиллиона рублей. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

54-летняя исполнительница предстала в размещенном ролике в черном топе, белой плиссированной юбке и белой ветровке. Свой образ звезда дополнила рыжей объемной сумкой Hermes, стоимость которой на платформе люксовых вещей Farfetch составляет 6,612 доллара (518 тысяч рублей).

Внешний вид Орбакайте дополнила солнцезащитными очками и украшениями в виде ожерелья, браслетов и кольца.

В марте профессор моды назвала главную проблему образов певицы Кристины Орбакайте. Эксперт в области психологии одежды и имиджа Надежда Косыгина заявила, что в имидже артистки прически стали серьезным недочетом.