Ведущий «Модного приговора» назвал новогодний тренд

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал трендом «бархатную лихорадку». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© РИА Новости

«У брендов повальная бархатная лихорадка! Доя праздничного образа /а скоро Новый год, если вы не знали / лучше материала просто не найти! Бархатный костюм, платье, жакет или пальто отлично будут смотреться на вечеринке, ужине, корпоративе и не только!», — написал Рогов.

Несколько недель назад Александр Рогов рассказал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора»также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.

До этого стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоким голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе.