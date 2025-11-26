Врач объяснил, почему редеют волосы с приходом холодов

С приходом холодов на расческе стало оставаться намного больше выпавших волос, чем раньше? Это не всегда патология, но меры принять все же стоит. Иначе к весне есть риски носить шапку до самого мая, чтобы не показывать истинный масштаб потерь. Врач-трихолог Анастасия Мареева в беседе с WomanHit объяснила, почему в межсезонье выпадение волос кратно усиливается и что с этим делать.

© Freepik

Почему волосы покидают вашу голову

«Такое понятие, как сезонное выпадение волос, существует. Как правило, мы его наблюдаем в весеннее и осеннее время: это март-апрель и сентябрь-октябрь. Связано это с биоциркадными ритмами роста волос, которые в том числе реагируют на изменение длительности светового дня плюс после лета. Это часто может наблюдаться и после зимы», — говорит медик.

Причиной могут являться и дефициты микроэлементов, витаминов, белка, связанные с изменением характера питания.В зимнее время это в большей степени связано с ограничением в рационе продуктов, которые мы в достатке едим летом. К примеру, овощей и фруктов. Главное, что нужно понять, — паника тут бессмысленна. К облысению сезонное выпадение волос вряд ли приведет.

Спасаем шевелюру от поредения

Куда правильнее будет помочь волосам восстановиться изнутри. Трихолог отмечает, что большая часть разрекламированных шампуней, масок и бальзамов «не работают» в плане помощи при выпадении. Их компоненты не могут достичь волосяных фолликулов, а потому просто очищают, увлажняют и питают сам волос.

«Поэтому ни шампуни, ни маски никаким стимулирующим эффектом не обладают на рост волос и не снижают выпадение волос. Это такой рекламный трюк для того, чтобы повышать продажи данных средств», — предостерегает Мареева.

Желательно сдать анализы на дефициты и получить консультацию врача, а не заниматься самодеятельностью. Медик назначит необходимые поливитаминные компексы, даст советы по питанию. Как правило, курс приема препаратов составляет от месяца до трех. И уже как дополнение можно применять сыворотки, лосьоны и другие средства, тоже по рекомендации специалиста.