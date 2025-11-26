Ольга Серябкина прогулялась по пляжу в откровенном виде

Бывшая солистка популярной группы «Серебро», российская певица Ольга Серябкина показала видео в откровенном платье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

© Lenta.ru

40-летняя исполнительница пробежалась на камеру по воде в белом мини-платье с открытыми плечами, которое подчеркивало ее фигуру. Кроме того, звезда распустила длинные темные волосы. На кадрах видно, что певица позировала на фоне заката.

Ранее в ноябре Ольга Серябкина опубликовала фото в микрошортах и прозрачной кофте. Исполнительница предстала на размещенных снимках на фоне автомобиля с салоном кислотного цвета.